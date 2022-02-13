В CAS рассказали, когда будет вынесено решение по делу Валиевой

Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал, когда будет вынесено решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает «Чемпионат.com».

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трех дня по пекинскому времени», — сказал Риб.

Таким образом, решение можно ожидать в 8-10 часов утра по Москве.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире фигуристов.