Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота в командном турнире фигуристов

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире фигуристов.

«Для меня командная медаль — медаль страны. Наша страна в четырех видах сильнее, чем остальные страны. Если бы каталась не Валиева, результат был бы тот же. Обидно, что ситуация всплыла на Играх», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

Ранее российская пятиборка Ульяна Баташова, которая участвовала в Олимпийских играх 2020 года, поделилась мнением о допинг-контроле на соревнованиях.