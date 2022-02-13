Расписание финалов Олимпиады на 14 февраля

На Олимпийских играх в Пекине разыграют четыре комплекта медалей в четырех видах спорта.
14 февраля
Расписание финалов
Фигурное катание
Танцы на льду
4.15
Российские участники: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Бобслей
Монобоб, женщины
4.30 (третий заезд)
6.00 (четвертый заезд)
Российская участница: Надежда Сергеева.
Фристайл
Акробатика, женщины
10.00 (квалификация)
14.00 (финал 1)
15.00 (финал 2)
Российские участницы: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.
Прыжки с трамплина
Командный турнир, мужчины
14.00 (первый прыжок)
15.00 (второй прыжок)
Сборная России: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.
Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, что в матче 1/4 финала Олимпиады россияне сыграют с победителем пары Дания — Латвия.