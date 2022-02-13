Расписание финалов Олимпиады на 14 февраля

На Олимпийских играх в Пекине разыграют четыре комплекта медалей в четырех видах спорта.

14 февраля

Расписание финалов

Фигурное катание

Танцы на льду

4.15

Российские участники: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Бобслей

Монобоб, женщины

4.30 (третий заезд)

6.00 (четвертый заезд)

Российская участница: Надежда Сергеева.

Фристайл

Акробатика, женщины

10.00 (квалификация)

14.00 (финал 1)

15.00 (финал 2)

Российские участницы: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.

Прыжки с трамплина

Командный турнир, мужчины

14.00 (первый прыжок)

15.00 (второй прыжок)

Сборная России: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, что в матче 1/4 финала Олимпиады россияне сыграют с победителем пары Дания — Латвия.