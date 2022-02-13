Хоккейный тренер Быков о возможных соперниках России в 1/4 ОИ: нельзя сказать, что нам повезло

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, что в матче 1/4 финала Олимпиады россияне сыграют с победителем пары Дания — Латвия, передает «Чемпионат.com».

«Нельзя сказать, что нам повезло. Нужно отнестись со всей ответственностью. Четвертьфинал — один из самых напряженных матчей. Либо ты до конца в турнире, либо ты за бортом», — сказал Быков.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.