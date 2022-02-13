Губерниев одной фразой отреагировал на победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде

Лыжник Александр Большунов выложил в Instagram пост после победы России в эстафете на Олимпийских играх.

«А вот и результат», — написал Большунов.

На это сообщение отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мои короли», — написал он.

Сегодня российские лыжники с отрывом более минуты стали олимпийскими чемпионами в эстафете. Вторыми финишировали спортсмены из Норвегии, тройку замкнули французы.

Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

Ранее менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал о тактике Сергея Устюгова, которая помогла ему удержать и развить преимущество над норвежцем Йоханнесом Клебо в эстафете на Олимпиаде в Пекине.