Хореограф Тутберидзе: Ками в жизни ни к чему запрещенному не притрагивается

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, в своем Instagram ответил на вопрос, почему проба фигуристки Камилы Валиевой показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

«Я не бог, без понятия, вариантов куча, но в одном уверен: Ками в жизни ни к чему запрещенному не притрагивается, с ее талантом это не нужно», — написал Железняков.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. На данный момент планируется ее участие в соревновании женщин-одиночниц на Играх в Пекине. Короткая программа пройдет 15 февраля. От России также выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее издание Reuters сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует провести расследование в отношении окружения Камилы Валиевой.