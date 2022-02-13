Хованцев объяснил, как российским биатлонисткам уменьшить давление на ОИ

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что российским спортсменкам нужно отключить интернет, чтобы не испытывать давление во время Олимпийских игр.

«На время таких стартов я бы посоветовал нашим биатлонисткам отключить интернет, чтобы на них не давило медиа. Им нужно найти способ отвлечься — можно послушать аудиокнигу или музыку. Не думаю, что им безразлично, что о них пишут», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Всего у российских биатлонистов пока одна медаль на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. В составе сборной России выступали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Два раза Максим Цветков останавливался в шаге от медали: в спринте и в индивидуальной гонке.

Сегодня у мужчин и женщин состоятся гонки преследования. Кристина Резцова уйдет на старт шестой, она проигрывает 1 минуту и 5 секунд победительнице, а Максим Цветков уйдет четвертым, он уступает 40,6 секунды.

Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Ранее Владимир Драчев высказался о выступлениях российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде.