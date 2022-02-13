Американская журналистка спросила у дочери Тутберидзе о допинге у Валиевой

Американская журналистка Кристин Бреннан после ритм-танца на Олимпийских играх — 2022 в Пекине задала ряд вопросов российской фигуристке Диане Дэвис о уличенной в допинге Камиле Валиевой. Ее слова передает USA Today.

Отметим, что на вопросы отвечал Глеб Смолкин, партнер Дэвис.

«Диана, насколько тяжело было кататься, зная, что ученица твоей матери (Этери Тутберидзе – «Газета.Ru») нарушила антидопинговые правила?» — спросила журналистка.

«Я уже три раза сказал, что мы не хотим говорить об этом. Мы желаем Камиле всего наилучшего. Она замечательная фигуристка, и ее ждет прекрасное будущее. Неважно, что произошло или произойдет», — ответил Смолкин.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине.