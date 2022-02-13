Тренер сборной России Жамнов раскритиковал судейство в матче с Чехией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о судействе в матче олимпийского турнира против команды Чехии (4:5 ОТ). Его слова передают «РИА Новости».

«Спасибо арбитрам, получилась зрелищная игра! В дополнительное время было точно такое же удаление, как у Никишина, — задержка после вбрасывания. Удаление Воронкова — спорный момент. Видел его только на большом экране. Чешский хоккеист шел, наклонив голову. По мне, там нет «5+20». Воронков шел к шайбе, это борьба», — сказал Жамнов.

У сборной России заброшенные шайбы на счету Владимира Ткачева, Никиты Нестерова, Кирилла Семенова, Арсения Грицюка и Андрея Чибисова. У чехов отличились Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Матч 1/4 финала подопечные Жамнова сыграют 16 февраля.

Ранее защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал поражение от сборной Чехии.