Фигурист Семененко ответил, почему Кондратюк не вернулся в Россию после ОИ-2022

Российский фигурист Евгений Семененко ответил на вопрос, почему Марк Кондратюк не стал возвращаться в Россию после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Прямо перед вылетом в аэропорт к нам зашли и сказали, что Марк Кондратюк остается тут. Он не полетел с нами. Почему? Я не знаю, никто ничего не говорил нам. Сказали, что так нужно, вот и все», – сказал Семененко.

Напомним, в командном турнире Олимпиады, на котором Россия заняла первое место, принимали участие Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух оценил выступление Марка Кондратюка в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и объяснил, что нужно российским фигуристам для того, чтобы выйти на мировой уровень.