Российская скелетонистка рассказала о конфликте в сборной России на Олимпиаде

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликте в сборной России после выступления на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«У нас произошло разделение команды. Часть команды каталась на старых скелетонах одного производителя, но к нам в команду пришел новый производитель. Руководство сказало, что вы будете кататься только на этом скелетоне на новой механике.

Мы попробовали, у кого-то не пошло. Кто-то сказал, что перед Играми не будет пересаживаться, так как существуют большие риски. Руководство решило, что бойкотировать тех, кто не пересаживается. Лично мне говорили, что у тебя ничего не получится. Другие тренеры меня поздравляли, а наши говорили, что я ничего не выиграла.

Случился конфликт. Думала, что тренеры проявят мудрость и примут это решение, но этого, к сожалению, не случилось. Я не говорю, что они плохие, у нас были прекрасные результаты с этим инвентарем и тренерами. Когда в команде разлад, никогда не будет никакого результата», — приводит слова спортсменки ТАСС.

29-летняя скелетонистка заняла на Играх 16-е место, победу одержала немка Ханна Нейс.

Никитина — бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи, четырехкратная чемпионка Европы, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

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