Драчев назвал единственный способ вырвать победу у Клебо в эстафете на ОИ-2022

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о предстоящей мужской эстафете лыжников на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«У России очень мощный состав. Если ребята будут работать на отрыв, сразу вырвутся вперед, то у Норвегии, да и у других команд, шансов не будет. Надо сразу включиться на 100% — это единственный способ вырвать победу у Клебо. Нельзя играть в «кошки-мышки», тогда норвежец победит.

Большунов в одиночку не сможет привести нас к победе. Вся команда должна с первого метра лупить, лупить и лупить. Если нам достаточно второго места, то можно уже сейчас идти отдыхать. А для золота нужно идти ва-банк и работать от первого и до последнего метра дистанции. Погодные условия нам позволяют бороться», — приводит слова Драчева «Чемпионат.com».

Гонка состоится 13 февраля. В составе национальной команды выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете на Олимпийских играх.

Для России это золото стало третьим на Олимпиаде в Пекине. Ранее лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире.