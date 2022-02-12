Майоров о поражении сборной России от Чехии: это просто провал

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал поражение сбоной России в овертайме матча с Чехией (5:6) на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы сегодня в меньшинстве пропустили четыре шайбы. Это просто провал. Учитывая, что у соперника на реализацию лишнего выходила мощная бригада во главе с Крейчи.

Наши выглядели неактивно в отборе шайбы в своей зоне. Давали чехам и расположиться спокойно в зоне, и бросать с хороших позиций. Максимум пытались остановить шайбу уже после броска. И то не всегда.

Чехи спокойно контролировали шайбу. А вот вспомните, как они против наших в меньшинстве играли — россиянам приходилось торопиться, их заставляли избавляться от шайбы, отдавать неподготовленные пасы. Поэтому ничего не получалось. А сами мы действовали в меньшинстве пассивно», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Матч 1/4 финала национальная команда сыграет 6 февраля.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что ждет от плей-офф Олимпийских игр — 2022.