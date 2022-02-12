Гербольдт заявила, что Пападакис и Сизерон не являются недосягаемыми

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением о выступлении российской пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.

После ритм-танца фигуристы располагаются на пятом месте.

«Мне уже давно импонирует эта пара: они молодые, своеобразные. Видно, что они еще юные, но тем не менее, они прогрессируют. С каждым стартом становятся все более матерыми спортсменами. Здорово, что им удается показывать достаточно уверенное катание. У Дианы и Глеба большое будущее», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Также фигуристка прокомментировала первое место французской пары Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон. Они установили мировой рекорд в ритм-танце с результатом 90,83 балла.

«Наверное те, кто бьют какие-либо рекорды, в любом случае становятся частью истории. О них будут говорить, на них будут равняться, поэтому да, безусловно, они потрясающие спортсмены. Но при этом сказать, что они являются недосягаемыми, нельзя. Сизерон и Пападакис уверенно катаются, для них это не первые Олимпийские игры, поэтому они прекрасно знают что и как делать». — заключила Гербольдт.

Произвольная программа в танцах на льду состоится 14 февраля.

Ранее Гербольдт высказалась о выступлении пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в ритм-танце.