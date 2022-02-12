Гербольдт: Синицина и Кацалапов должны бороться и доказать, что мы — лучшие

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о выступлении пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Россияне занимают второе место после ритм-танца. Они обновили свой личный рекорд и набрали 88,85 балла.

«Классно, что после такой сложной ситуации, которая складывается в данный момент вокруг России, ребята вышли на позитиве, заряженные. Назвать сюрпризом их места в итоговом протоколе по итогам ритм-танца нельзя. Все были к этому готовы.

Шансы на медали у нас есть, нужно постараться откатать чисто, бороться и доказывать, что мы — лучшие. При удачном раскладе Никита и Вика могут повторить прошлогодний успех на чемпионате мира», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Первое место занимают французские фигуристы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (90,83). Они установили мировой рекорд в ритм-танце. Тройку замыкают спортсмены из США Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (87,13).

Синицина и Кацалапов уже завоевали олимпийское золото на этих Играх, в составе сборной России став первыми в командном турнире. Также они являются действующими чемпионами мира в танцах на льду.

Произвольная программа в танцах на льду состоится 14 февраля.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с Камилой Валиевой и отметил оптимистичный настрой фигуристки.