Драчев: Цветков в спринте сделал все, что мог

Бывший глава Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский призер Владимир Драчев высказался о выступлениях россиян в спринте на Олимпиаде в Пекине. Лучший из российской команды Максим Цветков остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место.

«Борьба, конечно, была прекрасная, мне понравилось, что в целом, готовность нашей команды хорошая. Максим Цветков сделал все, что он мог на сегодняшний день. Единственный, кто в десятке отстрелял на ноль. Остальные наши ребята не справились со стрельбой, многовато промахов для борьбы за призовые места. А лидеры — Йоханнес и Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе — заслуженно заняли подиум», — сказал Драчев «Газете.Ru».

Эксперт заметил, что Россия еще сможет побороться в оставшихся гонках турнира. По мнению Драчева, команда готова хорошо, а любая гонка непредсказуема.

«В биатлоне всегда есть шансы, это такой вид спорта, где на одном рубеже много потерять, даже если ты идешь с большим отрывом. Пока спортсмен не отстрелялся и не ушел с рубежа, никто не говорит о достижениях и победах, тем более, когда такая жесткая конкуренция. Конечно, у России еще есть шансы — медали разыгрываются в эстафетах, в пасьюте, в масс-стартах. И в целом, команда функционально готова хорошо», — заключил Драчев.

Напомним, что в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине Цветков также занял четвертое место.