Чемпионка ОИ о российской биатлонистке: может, не стоило ехать на Олимпиаду

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о неудовлетворительных результатах российской биатлонистки Светланы Мироновой на Олимпиаде в Пекине.

«А если ты такая, что не знаешь, что происходит, ничего не хочешь делать, то, может, тогда и ехать не стоило? Ей нужно построже относиться к себе. Я не приветствую такой подход — отбираться в команду ради самого отбора, а не ради медалей. Если не готов бороться, лучше уступить место другому», — передает слова Богалий Metaratings.

На Олимпиаде в Пекине Миронова стала 23-й в индивидуальной гонке, а также 47-й в спринте. Для 27-летней спортсменки лучшим результатом в этом сезоне было восьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

У сборной России по биатлону на Играх-2022 всего лишь одна медаль — бронза в смешанной эстафете. Тогда за национальную команду выступали Кристина Резцова и Александр Логинов.

Сегодня в рамках Олимпиады пройдет мужской спринт у мужчин. Начало гонки в 12.00 по московскому времени.

Ранее Александр Тихонов раскритиковал тренерский штаб женской сборной России по биатлону после неудачного выступления наших женщин в спринтерской гонке в рамках Олимпийских игр – 2022.