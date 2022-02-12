Тренер сборной России по синхронному плаванию заступилась за Тутберидзе

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что наставник Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не позволила бы своим подопечным принимать никакие медицинские препараты.

«Эта девочка – необыкновенная спортсменка прежде всего, такой цветочек эта Камила, и я не верю во все это. Я знаю, что Этери Тутберидзе – умный тренер, она не позволит принимать никакие медикаменты. Многие желают, чтобы у нее ничего не получилось, это такая мощная психологическая атака, накат на нашу русскую команду и спортсменов», — передает слова Покровской ТАСС.

11 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

В регламенте Спортивного арбитражного суда говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, решение может быть вынесено не позднее вечера (17.20 мск) 12 февраля.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Валиева вышла на дневную тренировку на Олимпиаде в Пекине.