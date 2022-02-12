Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах русскоязычного Twitter

Русскоязычные пользователи Twitter вывели на первое место в трендах хэштег #позорТутберидзе на фоне допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.

Напомним, Этери Тутберидзе является тренером Валиевой. Фигуристка 25 декабря во время чемпионата России сдала положительную допинг-пробу.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, что говорят в США о ситуации вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.