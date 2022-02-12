Экс-игрок «Зенита» Быстров о ситуации с Валиевой: это проделки конкурентов

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, передает Bobsoccer.

«Это проделки конкурентов и тех, кто не может опередить ее на льду. Подковерные игры всегда были, есть и будут. У нас уже отобрали и флаг, и гимн. Российские спортсмены готовы ко всему», — сказал Быстров.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, что говорят в США о ситуации вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.