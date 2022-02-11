Международная федерация лыжного спорта расследует инцидент с Непряевой на ОИ

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере заявил, что организация проведет расследование инцидента с участием российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, финский тренер Вейкко Анттонен заявил, что диктор Ханс Циммерманн громкими репликами на финише помогал российской лыжнице Наталье Непряевой, которая вела борьбу за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски во время женской гонки с раздельным стартом на 10 км «классикой».

«Пока на этот счет протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», — приводит слова директора Ilta-Sanomat.

Напомним, 10 февраля Пярмякоски взяла бронзу в гонке. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Серебряной награды удостоилась еще одна представительница Финляндии Кертту Нисканен.

Непряева уступила Пярмякоски лишь 0,1 секунды.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о четвертом месте российской Натальи Непряевой в лыжных гонках с раздельным стартом на 10 км «классикой» на ОИ.