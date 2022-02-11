Финский эксперт обвинил диктора в помощи россиянке

Финский тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен выразил недовольство работой диктора Ханса Циммерманна во время женской гонки с раздельным стартом на 10 км «классикой» на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Специалист считает, что диктор громкими репликами на финише помогал российской лыжнице Наталье Непряевой, которая вела борьбу за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски.

«По правилам деятельность диктора была запрещенной. Сборная Финляндии должна это опротестовать или судьи должны вмешаться и провести независимое расследование», — цитирует тренера Ilta-Sanomat.

Напомним, 10 февраля Пярмякоски взяла бронзу в гонке. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Серебряной награды удостоилась еще одна представительница Финляндии Кертту Нисканен.

Непряева уступила Пярмякоски лишь 0,1 секунды.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о четвертом месте российской Натальи Непряевой в лыжных гонках с раздельным стартом на 10 км «классикой» на ОИ.