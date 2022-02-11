Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в олимпийском Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в занятии приняли участие Анна Щербакова и Александра Трусова и Камила Валиева, которая пропустила часть тренировки.

У Трусовой уже возникали проблемы с тройным акселем на тренировках, которые проходили в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не стали отвечать на вопросы журналистов после тренировки.