Российские фигуристки не стали общаться с журналистами после тренировки

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не стали отвечать на вопросы журналистов после тренировки, которая прошла в олимпийском Пекине, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Валиева пропустила часть тренировки. Она вышла на лед, когда Трусова и Щербакова уже приступили к занятию.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.