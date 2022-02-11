Валиева не появилась на тренировке девушек на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева не появилась на тренировке девушек на Олимпиаде в китайском Пекине, передает «Чемпионат.com».

На занятии присутствуют Анна Щербакова и Александра Трусова. Также на тренировке появились Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать фигуристку Камилу Валиеву.