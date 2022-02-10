Губерниев считает, что WADA по-хамски пытается выбить Россию с Олимпиады

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на информацию о возможном положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Ее же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое? К ВАДА тоже есть вопросы. Какого хрена так поздно? Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Валиева является действующей чемпионкой Европы. Помимо нее на Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании Россия заявила Анну Щербакову и Александру Трусову.

Ранее американская журналистка Линн Рутерфорд раскритиковала Международный олимпийский комитет за медленное разрешение инцидента с допингом у российской фигуристки на Олимпиаде в Пекине.