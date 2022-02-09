Результаты соревнований Олимпиады 9 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 9 февраля были разыграны шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

9 февраля

Медали дня

Шорт-трек

1500 м, мужчины

1. Хван Дэ Хон (Южная Корея)

2. Стивен Дюбуа (Канада)

3. Семен Елистратов (Россия)

Фристайл

Биг-эйр, мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Лыжное двоеборье

HS106 / 10 км, мужчины

1. Винценц Гайгер (Германия)

2. Йорген Гробак (Норвегия)

3. Лукас Грайдерер (Австрия)

Сноуборд

Борд-кросс, женщины

1. Линдси Джекобеллис (США)

2. Хло Трепеш (Франция)

3. Мерьета Одайн (Канада)

Горные лыжи

Слалом, женщины

1. Петра Влхова (Словакия)

2. Катарина Линсбергер (Австрия)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Санный спорт

Двойки

1. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)

2. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия)

3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрия)

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