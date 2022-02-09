Юрист объяснил, почему у России не смогут автоматически отобрать медаль из-за допинга у фигуриста

Спортивный юрист Артем Пацев, комментируя информацию о сомнительном допинг-тесте у одного из российских фигуристов, объяснил, почему у России нельзя автоматически отобрать золотую медаль за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — сказал Пацев.

Накануне появилась информация, что церемония награждения фигуристов задерживается из-за проблем с допингом у российского спортсмена.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сомнительном допинг-тесте.