Российская лыжница объяснила неудачу в спринте тем, что не поцеловала парня перед стартом

Российская лыжница Вероника Степанова объяснила неудачное выступление в спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Я перед стартом не поцеловала своего бойфренда. Вот в чем проблема», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

21-летняя лыжница также отметила, что на этапах Кубка мира парень сопровождает ее, однако в столицу Китая приехать не смог.

8 февраля Степанова стала лучшей из россиянок в спринте, она вышла в полуфинал, но не смогла пробиться в решающий забег.

Ранее сообщалось, что Степанова высказала огорчение, что президент России Владимир Путин не включил лыжные гонки в список своих любимых видов спорта.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.