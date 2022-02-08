Саночница Иванова: эта бронзовая медаль мне далась очень тяжело

Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине. Она принесла России первую в истории страны олимпийскую медаль в женском одиночном санном спорте. На домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Иванова завоевала серебро в эстафете.

«Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело. Я до последнего не была уверена в том, что выиграю здесь медаль», — сказала Иванова ТАСС.

Впереди российской спортсменки оказались две немки — Натали Гайзенбергер и Анна Беррейтер.

В прошлом году спортсменка получила тяжелейшую травму — разрыв связок и трещина кости. Уже в декабре 2021 года она сумела выступить на трассе в Винтерберге и занести в актив зачетные очки. А в январе Иванова взяла бронзу на этапе в Сигулде, сумев квалифицироваться на Олимпиаду.

Ранее бронзовую медаль Ивановой на ОИ назвали золотой.