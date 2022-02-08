Врач об матче Россия — Канада в масках: полный маразм, зря наши пошли на это

Спортивный врач Михаил Вартапетов отреагировал на то, что женские сборные России и Канады по хоккею играли в масках на Олимпиаде-2022. Слова Вартапетова передает Sport24.

«Я считаю, что это полный маразм. Играть в масках — очень вредно. Это уменьшает потребление кислорода. Кроме того, в этих масках скапливаются бактерии, которые будут проникать в легкие. То есть получается обратный эффект. Это не правомочное требование со стороны канадских хоккеисток. Отказались играть — получайте поражение. Зря наша федерация пошла на это. Если этого нет в регламенте, значит, этого не должно быть», — сказал Вартапетов.

Напомним, что сегодня канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России. Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

Матч завершился разгромом российских хоккеисток со счетом 6:1. Это уже второе поражение россиянок в трех матчах на олимпийском турнире. Отечественные спортсменки занимают третье место в своей группе.

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением об игре Россия — Канада в масках.