Ковальчук: у нас нет гарантий, что будем играть со Швейцарией без масок

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал об игре в масках на Олимпийских играх.

«Сегодня сказали, что хоккеистки не были обязаны играть в масках, просто они договорились так с канадками, чтобы избежать всяких инцидентов. У нас нет никаких гарантий, будем ли мы играть в масках или без. Знаю, что в сборной России все тесты отрицательные, надеюсь, в швейцарской команде тоже», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Накануне канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России. Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

Олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля. Подопечные Алексея Жамнова проведут первую встречу против сборной Швейцарии. Также Команда России сыграет в группе с Чехией и Данией. Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных.

Действующим чемпионом в этом виде спорта является сборная России.

Ранее спортивный врач Михаил Вартапетов заявил, что зря сборная России играла с Канадой в масках.