В Кремле отреагировали на промежуточное первое место России по количеству медалей на ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на промежуточное первое место российской сборной по количеству медалей на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Пока рано говорить о месте в официально несуществующем командном зачете. Все только началось. Пожелаем успехов нашим спортсменам и поздравим тех, кто стал медалистом», — сказал Песков.

В активе сборной России два золота, три серебра и две бронзы.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев высказался о серебре в командном миксте в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде.