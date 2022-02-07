Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина: ребят зарядило, что нашим спортом интересуется Путин

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрий Дубровский прокомментировал серебро в командном миксте на Олимпийских играх в Пекине, передает ТАСС.

«Буквально в день открытия Игр увидели, что Владимир Путин интересуется прыжками на лыжах. Кинули ребятам его слова в чат. Их дополнительно зарядило, что он интересуется нашим видом», — сказал Дубровский.

В составе российской команды выступали Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова.

Это первая медаль российских прыгунов с трамплина в истории Олимпиад.

Таким образом, в копилке российских олимпийцев два золота, три серебра и две бронзы. Россия занимает второе место в медальном зачете, уступая только команде Швеции.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.