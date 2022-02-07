Тарасова о предложении исключить фигурное катание из Олимпийских игр: придурков много

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предложении канадской журналистки Сары Дженкинс исключить фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования россиян, передает «РБ Спорт».

«Я не понимаю, какая у них мотивация, когда они говорят такие вещи про нас. Что им Россия такого сделала? Придурков много. Я не хочу обсуждать их», — сказала Тарасова.

Сегодня российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошли китайскую пару и заняли первое место. В споре танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американской паре и остались вторыми. В произвольной программе у женщин Камила Валиева с большим отрывом заняла первую ступень пьедестала.

Ранее президент России Владимир Путин обратился со словами поздравления к российским фигуристам, завоевавшим золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.