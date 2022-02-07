Американская горнолыжница получила тяжелую травму во время соревнований на ОИ

Американская горнолыжница Нина О'Брайен получила тяжелую травму во время соревнований по гигантскому слалому на ОИ в Пекине.

24-летняя спортсменка за несколько метров до финишной линии не удержала равновесие и упала, серьезно повредив ногу. Трассу О'Брайен смогла покинуть лишь с помощью спасателей. Врачи диагностировали у спортсменки перелом.

По результатам первой попытки американская горнолыжница заняла шестое место.

Победу в этом виде программы одержала шведка Сара Эктор, завоевав третье олимпийское золото для своей страны. Тройку призеров также составили итальянка Федерика Бриньоне и швейцарка Лара Гут-Бехрами. Лучшая из россиянок Екатерина Ткаченко — на 25-м месте.

Следующий комплект медалей у горнолыжников будет разыгран уже завтра в женском слаломе.

Ранее завершились соревнования по биатлону в индивидуальной гонке у женщин. Медали в копилку своих команд положили Денизе Херрман (Германия), Анаис Шевалье-Буше (Франция) и Марте Рёйселанд (Норвегия).