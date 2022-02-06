Призер ОИ объяснил, почему норвежцы подали протест после мужского скиатлона

Трехкратный серебряный призер Максим Вылегжанин считает, что норвежцы испытывают чувства обиды, поэтому и подали протест после мужского скиатлона.

«Норвежцы понимают, что сегодня вчистую проиграли. Возможно, у них есть какая-то обида, поэтому они пошли на такой шаг. Переигровки точно ждать не стоит, максимум — желтая карточка», — передает слова Вылегжанина «Чемпионат».

Напомним, что во время пит-стопа Александр Большунов бросил свою палку, тем самым преградив движение норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.

По результатам гонки Большунов стал обладателем золотой медали. Его отрыв от второго места составил 1 минуту и 11 секунд, что позволило россиянину финишировать с флагом в руках. Серебряная медаль досталась Денису Спицову. Тройку призеров замкнул финский лыжник Иво Нисканен.

Днем ранее россиянка Наталья Непряева стала обладателем серебряной медали в женском скиатлоне.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля. Всего в лыжах будет разыграно 12 комплектов наград.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал большой проигрыш Клебо российскому лыжнику Большунову.