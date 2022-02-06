Российская фристайлистка завоевала бронзовую медаль на ОИ

Анастасия Смирнова, фристайлистка сборной России, завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине.

В финале она оказалась единственной представительницей России. В первом финале выбыла Полина Чудинова, а на стадии квалификации — Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко.

Обладательницей золотой награды стала австралийка Джакара Энтони, серебро завоевала американская спортсменка Джелин Кауф.

Всего в данной дисциплине приняли участие 30 спортсменок. Предыдущий титул олимпийской чемпионкой принадлежал французской фристайлистке Перрин Лаффон.

Для 19-летней Смирновой это первое участие в Олимпийских играх. Она является действующим чемпионом мира в парном могуле. Также в 2021 году она завоевала бронзовую медаль этого турнира.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова, который принес первое золото России на этих Олимпийских играх.