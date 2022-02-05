Чемпион Европы Смирнов: американцам было выгодно, чтобы у нас было на балл меньше

Чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов прокомментировал судейство после первых прокатов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Судейские игры были всегда, не только на Олимпиаде. Сверхдержавы соревнуются друг с другом, американцам было выгодно чтобы у нас было на балл меньше — и они в гонке за «золото». Технически нас оценили достойно, а вторая оценка субъективна. Не забываем про фактор судейства. И что Олимпиада проходит в Китае. Страна-хозяйка всегда имеет бонусы», — передает слова Смирнова «Спорт-Экспресс».

После первого соревновательного дня сборная России занимает промежуточное второе место. В короткой программе у мужчин Марк Кондартюк занял третье место, в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми, после короткой программы спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов также также расположились на второй строчке.

6 февраля мужчины выступят с произвольной программой, а женщины стартуют короткой. Россию в этом виде будет представлять Камила Валиева.

Ранее Илья Авербух объяснил, почему именно Валиева участвует в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.