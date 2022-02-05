Заразившаяся COVID-19 российская биатлонистка рассказала об условиях в больнице

Проводящая карантин в китайской больнице российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала об улучшении условий.

«Миллион поздравлений нашей команде с бронзовой медалью! Они большие молодцы! Искренне болела за команду. Сама по-прежнему нахожусь в больнице. Чувствую себя лучше, но все еще плохо засыпаю, до 4-5 утра мучаюсь. Условия и питание здесь стали получше, хочу поблагодарить всех за поддержку и особенно болельщиков», — передает слова Васнецовой Олимпийский комитет России.

Напомним, что Васнецова сдала два положительных теста прямо перед стартом Олимпийских игр в Пекине. В сборной России ее заменила Евгения Буртасова. В этом сезоне 28-летняя спортсменка не участвовала в этапах Кубка мира. Для нее эта поездка на Олимпиаду стала первой в карьере. Буртасова является обладателем двух золотых медалей Универсиады 2015 года.

7 февраля женщины проведут свою первую индивидуальную гонку в рамках Олимпиады. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Сегодня россияне стали обладателями бронзовых наград в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что Васнецовой улучшили рацион питания после ее жалоб в соцсетях.