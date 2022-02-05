Черезов о бронзе в смешанной эстафете на ОИ-2022: Латыпову не хватило опыта

Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов высказался о бронзовых медалях сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022. Его слова передает «Чемпионат».

«Нигматуллина прошла свой этап по скорости неплохо, проиграла лишь 10 секунд лидеру Кубка мира. Саша Логинов показал лучший ход. Эдику опыта немного не хватило, но он здорово отработал на рубежах. Сложно было оценивать ситуацию, можно сказать, на финиш выходили четыре человека в 14 секундах, поэтому встать, уйти в сторону и ждать другого не вариант, но видно было, когда французы и норвежцы догнали, они начали отсиживаться сзади», — сказал Черезов.

Принимали участие в эстафете со стороны национальной команды Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов.

Отметим, что на последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал итоги смешанной эстафеты.