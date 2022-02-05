Драчев о смешанной эстафете на ОИ-2022: надо радоваться, что нас еще Самуэльсон не обогнал

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде-2022. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Все было непредсказуемо — кто и как будет стрелять. В женском биатлоне мы пока вдалеке, но в мужском нас Логинов вытащил на первое место. Бронза — это просто великолепный результат с учетом тех конкурентов, которые были. Финиш Латыпова? Вопросов к нему никаких нет. Там были основные лидеры биатлона в мире — тут было без шансов. Еще надо радоваться, что нас Самуэльсон не обогнал!» — сказал Драчев.

Принимали участие в эстафете со стороны национальной команды Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Серебро у французов.

Отметим, что на последнем этапе сборная России занимала первое место, но на самом финише Латыпов упустил золото.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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