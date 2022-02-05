Захарова о дипломатическом бойкоте Игр: отвратительная традиция англосаксонского мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о дипломатическом бойкоте некоторых стран Олимпиады 2022 года, передает «Матч ТВ».

«Это, к сожалению, традиция англосаксонского мира – портить всемирный праздник спорта. Отвратительная традиция. Считаю здесь это слово абсолютно уместным», — сказала Захарова.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.

Церемония открытия состоялась 4 февраля в столице Китая. Делегация сборной России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал выход сборной США в рамках церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине.