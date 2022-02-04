Кацалапов объяснил свою ошибку в ритм-танце на Олимпиаде

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, объяснил свою ошибку в ритм-танце на командном турнире Олимпиаде, передает Sport24.

«Как будто бы конек въехал в след. Я бы не смог спасти этот выкрюк. Просто обидная случайность, из-за которой мы потеряли баллы. Оценки по делу», — сказал Кацалапов.

За свой прокат россияне получили 85,05 балла и принесли сборной 9 очков. Первую строчку заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,65). Замкнули тройку сильнейших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (83,83 балла).

После двух видов соревнований сборная России занимает второе место, набрав 17 баллов. Лидирует национальная команда США (20).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

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