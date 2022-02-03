Фаткулина рассказала о знакомстве с Шипачевым, с которым понесет флаг на открытии ОИ

Конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о знакомстве с хоккеистом Вадимом Шипачевым, вместе с которым понесет флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Она состоится 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Он с командой только сегодня прилетел, они получали какие-то подарки, бонусики (улыбается). Мы его подготовили, сказали, что нужно тепло одеваться. Он был удивлен, что надо будет долго стоять, ждать выхода, что надо тепло одеваться, что будет холодно (смеется). Ну, он такой скромный мужчина, я его называю «капитан Вадим» (смеется). Мне он понравился, ответственный спортсмен, — приводит слова Фаткулиной «РИА Новости».

Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером этого престижного старта.

24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил была лишена серебряной медали Олимпийских игр-2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Играх. 1 февраля 2018 года была полностью оправдана.

Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира 2014 года и неоднократным призером этих соревнований. На клубном уровне Шипачев дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В Пекине хоккеист будет капитаном сборной России.

Ранее Фаткулина рассказала о своем отношении к роли знаменосца сборной России на открытии Олимпиады.