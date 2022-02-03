Фаткулина: нести флаг на церемонии открытии — это приз за все мои страдания

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о своих эмоциях, когда узнала, что понесет флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Пекине. Вторым знаменосцем команды станет хоккеист Вадим Шипачев.

«Когда в Пекине я узнала, что меня утвердили, была так счастлива! До сих пор не могу перестать улыбаться. Конечно! Меня же не только не пригласили в Пхенчхан, меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания», — сказала Фаткулина «Спорт-Экспрессу».

Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером этого престижного старта.

24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил была лишена серебряной медали Олимпийских игр-2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Играх. 1 февраля 2018 года была полностью оправдана.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля.

Ранее сообщалось, что стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Игр-2022.