Губерниев отреагировал на призыв лыжницы Степановой своим коллегам улыбаться при виде камеры

Российская лыжница Вероника Степанова дала совет молодым спортсменкам в преддверии старта зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Простой совет молодым лыжницам: видите камеру, вас снимающую — улыбайтесь! Вообще-то, улыбаться лучше всегда при встрече с людьми. Хмурая физиономия вам никак не поможет. Ни в чем, нигде, никогда. Но для фотографа на трассе можно (нужно) особенно постараться — она или он попу свою морозит, чтобы вас получше снять», — написала Степанова в Instagram.

На совет спортсменки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ника, ты первая в стране, кто так делает!!! Все всегда хмурые, мы же советские, за нами Брежнев», — написал Губерниев в комментариях под постом.

В составе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине выступят:

Мужчины — Большунов Александр, Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Устюгов Сергей, Червоткин Алексей, Якимушкин Иван.

Женщины — Васильева Лилия, Истомина Мария, Мацокина Христина, Непряева Наталья, Рыгалина Анастасия, Сорина Татьяна, Степанова Вероника, Ступак Юлия.

Официально Олимпийские Игры откроются 4 февраля, церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени.

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