Лыжница Степанова рассказала, что ее пост о доплате за бизнес-класс осветили 22 СМИ

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала высокую популярность своего поста в Instagram про то, что она лично доплатила за бизнес-класс при перелете на Олимпиаду-2022 в Пекин.

«Мой скромный пост об upgrade в бизнес-класс по пути в Пекин был перепечатан как минимум 22 онлайн-изданиями. Что и (не) требовалось доказать — аудитории «заходит», когда ближе к жизни, а не всякие там занятые места, минуты и метры.

Я думала, upgrade — это про удобство полета и про ковид-безопасность. Но оказалось, что это была удачная инвестиция в собственную раскрутку», — написала Степанова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Степановой лететь бизнес-классом на ОИ в Пекин.