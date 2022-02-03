Актер Джеки Чан пронес олимпийский факел по самому популярному участку Великой китайской стены

Известный китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает Beijing Daily.

68-летний актер стал тридцатым факелоносцем эстафеты. Чан пронес олимпийский огонь по самому популярному участку Великой китайской стены.

Отметим, что актер принимал участие в эстафете огня на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Чан — один из самых популярных героев боевиков в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром. Актер снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

Ранее было объявлено, что знаменосцами сборной России на церемонии открытия Игр станут серебряный призер Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачев.

Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени..

Ранее Ольга Фаткулина рассказала о своем отношении к роли знаменосца сборной России на открытии Олимпиады.