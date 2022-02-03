Чемпион России и Европы Кондратюк чисто исполнил программу на тренировке перед Играми

Российский фигурист Марк Кондратюк чисто выполнил все элементы короткой программы во время тренировки перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Кондратюк сделал четверной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Все элементы были исполнены чисто. При этом фигурист сделал всего четыре прыжка вместо семи.

Кондратюк в этом сезоне стал победителем чемпионата России и выиграл золотую медаль европейского первенства.

Вместе с ним в мужском одиночном катании от России выступят Андрей Мозалев и Евгений Семененко, который заменил Михаила Коляду. Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, первым пройдет состязание в командном турнире.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева провела вторую тренировку перед началом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Ученица Этери Тутберидзе исполнила все прыжковые элементы: тройной аксель, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.